Jena erhält rund 37 400 Euro für Hochwasserschutz

Jena (dpa/th) - Die Stadt Jena will sich mit Fördermitteln vom Umweltministerium besser für künftige Hochwasser rüsten. Mit den rund 37 400 Euro soll unter anderem eine Wasserwehr aufgebaut werden, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. "Mit der Wasserwehr stellt Jena die Rettung im Hochwasserfall breit auf. Viele Schultern sorgen so für schnelle Hilfe und das Vermeiden von Schäden", sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) laut Mitteilung.

Außerdem werde Jena von dem Geld unter anderem einen Gabelstapler, zwei Schlauchboote und Sandsäcke kaufen. Die zweitgrößte Stadt Thüringens ist dem Ministerium zufolge ein Hochwasserrisikogebiet mit hohem Schadenspotential.