Weitere Schutzwälle gegen Hochwasser entstehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burkhardtsdorf/Pirna (dpa/sn) - An der neuen Hochwasserschutzanlage in Burkhardtsdorf im Erzgebirge ist mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen worden. Wie die Landestalsperrenverwaltung in Pirna am Montag mitteilte, werden dabei zwischen der Brücke der Bundesstraße B95 über den Fluss Zwönitz und der Brücke "Alte Poststraße" bis voraussichtlich September 2020 für rund vier Millionen Euro neue Hochwasserschutzmauern und Wälle gebaut sowie die schon vorhandenen erhöht. Das Geld stammt vom Land und der Europäischen Union.

Burkhardtsdorf war in den vergangenen Jahren immer wieder von Hochwasser betroffen. Die neuen Anlagen sollen Wohnhäuser und Gewerbe vor einem Hochwasser schützen, wie es statistisch einmal in 25 Jahren auftritt.

Deshalb werden schon seit Herbst 2018 auf beiden Ufern der Zwönitz bis Ende 2022 auf rund vier Kilometern für insgesamt etwa 30 Millionen Euro neue Deiche und Schutzmauern gebaut und vorhandene Mauern teilweise erhöht, Uferbefestigungen erneuert und erhöht sowie das Gewässerbett aufgeweitet. Der erste Bauabschnitt soll Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Auch im dritten Bauabschnitt wird schon seit vergangenem Herbst gebaut.