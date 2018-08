Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg (dpa/lno) - Die evangelische Hilfsorganisation "Brot für die Welt" hat im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein etwa 2,23 Millionen Euro Spenden erhalten. Das seien rund 60 000 Euro mehr als noch 2016 gewesen, teilte der Pressesprecher der Diakonie Schleswig-Holstein mit. Bundesweit kamen Spenden in Höhe von 61,8 Millionen Euro zusammen. Im Zentrum der Arbeit von "Brot für die Welt" stehen langfristige Maßnahmen, um Hunger und Mangelernährung zu überwinden sowie Zugang zu sauberem Wasser zu schaffen. So werden vor allem in Afrika etwa Brunnen, Regenwasserspeicher und Toiletten finanziert. "Brot für die Welt" arbeitet dafür mit lokalen Partnerorganisationen vor Ort zusammen.