Minister kündigt Partnerschutzkasse für Feuerwehrleute an

Oldenburg (dpa/lno) - Wenn Feuerwehrleute beim Einsatz tödlich verunglücken, sollen nichtverheiratete langjährige Lebenspartner von ihnen in Schleswig-Holstein künftig eine Entschädigung von 60 000 Euro bekommen. Dies verkündete Innenminister Hans-Joachim Grote am Samstag auf der Landesfeuerwehrversammlung in Oldenburg (Kreis Ostholstein). "Der Dienst in der freiwilligen Feuerwehr ist gefährlich", sagte der CDU-Politiker laut Mitteilung seines Ministeriums. Leider komme es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen immer wieder vor, dass Feuerwehrangehörige bei einem Einsatz ums Leben kommen. "In dieser schrecklichen Situation müssen dann zumindest die Hinterbliebenen ausreichend versorgt werden", sagte Grote.