Ministerpräsident Günther lobt DRK als unverzichtbar

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat die Arbeit des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) als unverzichtbar für das Zusammenleben in der Gesellschaft gewürdigt. Das DRK sei auch in Schleswig-Holstein von herausragender Bedeutung, sagte Günther am Freitag anlässlich der Jahresversammlung des DRK in Neumünster laut Mitteilung. Die Hilfsorganisation übernehme in Pflege, Sozialbereich, Kindertagesstätten, dem Rettungsdienst sowie bei der Aufnahme und Integration täglich große Verantwortung. Dabei sei der Fachkräftemangel vor allem im Hinblick auf die älter werdende Gesellschaft eine zentrale Herausforderung. Es sei wichtig, dass das DRK engagierte Frauen und Männer für die Arbeit im Haupt- und Ehrenamt gewinnen könne.