Marne/Brunsbüttel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Rettungsschwimmer treffen sich am Wochenende zum Wettkampf in Dithmarschen. Rund 100 Retter von Wasserwacht und Jugendrotkreuz des DRK zeigen am Samstag in Marne im Schwimmbad ihr Können, wie das Deutsche Rote Kreuz am Montag mitteilte. Am Sonntag stellen die Jugendlichen in Brunsbüttel ihre Kenntnisse in Erster-Hilfe mit einem Wettbewerb zu Lande unter Beweis.