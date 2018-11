Neue Vizepräsidentin des DRK aus Mecklenburg-Vorpommern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Schwerin (dpa/mv) - Die neue Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Gabriele Kriese aus Groß Trebbow (Landkreis Nordwestmecklenburg) wurde am Freitag bei der DRK-Bundesversammlung in Berlin gewählt, wie der Landesverband MV in Schwerin mitteilte. Damit komme erstmals eine Vizepräsidentin des DRK aus dem Osten. Kriese tritt den Angaben zufolge die Nachfolge von Freifrau Donata von Schenck zu Schweinsberg an, die das Amt seit 2006 inne hatte. Kriese, Jahrgang 1950, ist bereits Vizepräsidentin des DRK-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Amt wolle sie auch weiter behalten, erklärte sie. Kriese ist Lehrerin und war von 1991 bis 1994 die erste Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Landesregierung.