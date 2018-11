Landesversammlung des Deutschen Roten Kreuzes in Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Niedersachsen kommen heute in Hannover zu ihrer jährlichen Landesversammlung zusammen. Dabei diskutieren die DRK-Helfer unter anderem über die aktuellen Anforderungen an den Katastrophenschutz und den Fachkräftemangel in Pflegeheimen. Hans Hartmann, der Präsident des DRK-Landesverbandes Niedersachsen, sagte: "In Pflege muss gesellschaftlich investiert werden und das Image der Pflegeberufe muss aufgewertet werden. Zu einer merklichen Verbesserung kann es aber nur kommen, wenn mehr Geld ins System fließt, und zwar in die Pflegeversicherung." Schnell müssten Lösungen gefunden werden, um den Notstand nicht weiter zu verschärfen.

Gut 29 000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich für das Rote Kreuz in Niedersachsen. Für mehr als 23 500 Menschen ist die Organisation zudem der Arbeitgeber, wobei allein knapp 7500 Menschen in Niedersachsen für das DRK im Bereich Altenpflege tätig sind.