Erste Hilfe um die Wette: Rotes Kreuz sucht Nachwuchsretter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Herz-Lungen-Massage, Verletzte in stabile Seitenlage bringen, Druckverband anlegen: Wer das am besten kann, hat gute Aussichten auf einen Sieg beim bundesweiten Nachwuchswettbewerb des Deutschen Roten Kreuzes für Ersthelfer. Rund 400 junge Leute im Alter zwischen 17 und 27 Jahren nehmen am kommenden Samstag in Hamburg am Bundeswettbewerb des Jugendrotkreuzes teil.

Auf einem rund fünf Kilometer langen Parcours in der Innenstadt und am Hafen müssen die Teilnehmer an 15 unterschiedlichen Stationen ihr Können unter Beweis stellen. Neben der Versorgung von realistisch geschminkten Unfallopfern sind bei den Aufgaben auch die sozialen Fähigkeiten der Mädchen und Jungen gefordert. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) wird ebenfalls vor Ort sein.

Im Finale in Hamburg treten die besten JRK-Retter aller Bundesländer gegeneinander an. Sie hatten sich zuvor in ihren jeweiligen Landeswettbewerben durchgesetzt. Zuletzt wurde der Bundeswettbewerb 2016 in Straubing ausgerichtet.