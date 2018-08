Deutschlandradtour des Weißen Rings in Hamburg gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - 24 Radsportler der Betriebssportgemeinschaft der Hamburger Polizei sind am Samstagmorgen in Hamburg zu einer Deutschlandtour gestartet, um für die Opferhilfsorganisation Weißer Ring zu werben. Der Startschuss zur ersten Etappe nach Kiel fiel um 9 Uhr vor der Elbphilharmonie. Die Tour führt von Hamburg aus über sieben Etappen nach Dresden. Zwischenstationen sind Kiel, Schwerin, Berlin und weitere Städte. Rund 1000 Kilometer gilt es für die Fahrer bis zu ihrem Ziel in Sachsen zurückzulegen. "Sinn der Tour ist es, auf die wichtigen Aufgaben des Weißen Rings hinzuweisen, denn diese Opferhilfsorganisation ist einmalig in Deutschland", sagte Kapitän des Radteams, Jens Oesterreich, bevor es losging.

Zum Start der Deutschlandtour an der Elbphilharmonie waren verschiedene Gäste und Unterstützer der Aktion gekommen. Darunter unter anderem US-Generalkonsul Richard Yoneoka, Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und Roswitha Müller-Piepenkötter, Bundesvorsitzende des Weißen Rings. "Im Namen des Weißen Rings danke ich dem Radsportteam der Hamburger Polizei für diesen einmaligen und nachhaltigen Einsatz für Kriminalitätsopfer", sagte sie zum Auftakt in Hamburg.

Nach Touren in den Jahren 2013 und 2015 ist es bereits das dritte Mal, dass die Betriebssportgemeinschaft der Polizei Hamburg zur Unterstützung des Weißen Rings in die Pedale tritt.