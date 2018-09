Görlitzer Verein: medizinische Hilfe für Nepal-Dorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Mit ostsächsischer Hilfe bekommt das Himalaya-Dorf Pelmang in Nepal einen medizinischen Stützpunkt. Das Gebäude mit zwei Behandlungsräumen soll bis Jahresende stehen, sagt die Vorsitzende des Vereins Görlitz-Pelmang, Katrin Götz. Noch vor knapp drei Jahren gab es in dem abgelegenen Ort keinerlei medizinische Versorgung. Anfang 2016 organisierte der Verein erstmals ein Medizin-Camp. Sechs einheimische Ärzte untersuchten in vier Tagen über 1000 Patienten. Zwei weitere Hilfsaktionen folgten. Für das Medizin-Camp im kommenden Frühjahr will der Verein schon den neuen Gesundheitsposten nutzen. An diesem Sonntag reist eine Schülerklasse nach Nepal.