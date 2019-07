Deutsche Seenotretter zeigen ihre Arbeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Die deutschen Seenotretter an Nord- und Ostsee zeigen am heutigen Sonntag der Öffentlichkeit ihre Einsatzmöglichkeiten. Am "Tag des Seenotretters" können an vielen Stützpunkten entlang der Küsten die Rettungskreuzer und -boote besucht werden. An der Nordsee sind Veranstaltungen in Wilhelmshaven, Bremerhaven, Cuxhaven und auf den Inseln geplant. An der Ostsee laden unter anderem die Stationen Laboe, Neustadt, Stralsund und Sassnitz ein. In den vergangenen Jahren haben die Veranstaltungen jeweils etwa 20 000 Besucher angezogen. Veranstalter ist die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen.