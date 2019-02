Feuerwehr twittert bundesweit: Berlin auch dabei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Hunderte Notrufe und Rettungseinsätze in Echtzeit: Bundesweit wollen am Montag 41 Berufsfeuerwehren per Twitter über ihren Alltag informieren. Zwölf Stunden lang (ab 8.00 Uhr) macht auch Deutschlands größte Berufsfeuerwehr in Berlin per Twitter öffentlich, was passiert und mit welchen Problemen sie dabei konfrontiert ist. Von vielen Einsätzen soll live getwittert werden.

An der Aktion "Twittergewitter" beteiligen sich laut den Angaben Feuerwehren in München, Hamburg, Düsseldorf, Bremen und Frankfurt am Main. Anlass ist der Europäische Tag des Notrufs am 11.2. - passend zur Notrufnummer 112.

Die Hauptstadt-Feuerwehr will am Montag zugleich zeigen, welche Berufe und Karrierechancen es gibt. Derzeit arbeiten dort knapp 5000 Männer und Frauen. Aktuell folgen etwa 111 000 Interessierte der Berliner Feuerwehr auf Twitter.