Zahl der Ertrunkenen im Norden angestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Lübeck (dpa/lno) - Die Zahl der Badetoten hat sich in den ersten acht Monaten des Jahres in Hamburg mehr als verdreifacht. Das geht aus der vorläufigen Bilanz hervor, die die DLRG am Donnerstag vorgelegt hat. Zwischen Januar und August 2018 ertranken danach in Hamburg 14 Menschen, zehn mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Schleswig-Holstein ertranken in den ersten acht Monaten des Jahres 13 Menschen, zwei mehr als im Vorjahreszeitraum. Bundesweit gab es in den ersten acht Monaten des Jahres 445 Badetote, das waren 148 mehr als im Vorjahreszeitraum. Das sei der höchste Stand seit zehn Jahren, sagte DLRG-Präsident Achim Haag.