Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Am ersten bundesweiten "Twittergewitter" von Berufsfeuerwehren wollen Brandbekämpfer aus 16 Städten in Nordrhein-Westfalen teilnehmen. Zwölf Stunden lang sollen unter "#112live" Berichte von Notfall-Einsätzen über den Kurznachrichtendienst abgesetzt werden. An der bundesweiten Aktion nehmen am Montag 41 Berufsfeuerwehren zwischen 8.00 bis 20.00 Uhr teil.

In NRW wollen sich Aachen, Bochum, Bonn, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Köln, Leverkusen, Mülheim, Oberhausen, Ratingen, Solingen und Wuppertal beteiligen. Die Feuerwehr in Berlin twittert bereits seit zehn Jahren und hat inzwischen über 110 000 Follower.

Der kommende Montag (11.2.) ist - passend zur Notrufnummer 112 - zum zehnten Mal der europäische Tag des Notrufs. Die Feuerwehr Düsseldorf etwa will live aus der Leitstelle auf der Hüttenstraße twittern.

"In dieser bislang einmaligen bundesweiten Aktion möchten wir den Menschen draußen zeigen, was die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner hier in Düsseldorf täglich leisten", erklärte David von der Lieth, Leiter der Düsseldorfer Feuerwehr. Unter den Hashtags #112live und der Städte-Adresse (etwa #Düsseldorf112) sind die Feuerwehren präsent.