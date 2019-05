Landratsamt: Spendenaktion nach Hausexplosion mit zwei Toten

20. Mai 2019 15:02 Explosionen - Rettenbach am Auerberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rettenbach am Auerberg (dpa/lby) - Nach der verheerenden Wohnhausexplosion mit zwei Toten hat das Landratsamt Ostallgäu eine Spendenaktion gestartet. Mit dem Geld soll hauptsächlich die Familie der Opfer unterstützt werden, erklärte Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) am Montag.

Bei der Explosion in Rettenbach am Auerberg waren am Sonntag der 42 Jahre alte Familienvater und seine siebenjährige Tochter ums Leben gekommen. Die 39 Jahre alte Mutter war zwei Stunden nach der Explosion schwer verletzt aus den Trümmern geborgen worden. Die beiden Söhne des Paares waren auf einem Spielplatz, auch eine Mieterin aus einer Einliegerwohnung war nicht zu Hause.

"Wir werden unbürokratisch und schnell das Geld zukommen lassen", sagte die Landrätin. Sie war am Sonntag bei den Bergungsarbeiten selbst vor Ort. Auch die Bewohner aus der Nachbarschaft, die durch die Explosion Schäden erlitten haben, sollen unterstützt werden.

Das Wohnhaus der Familie war durch die Detonation dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Ursache des Unglücks ist bislang unklar. Die Kripo prüft, ob eine undichte Gasleitung die Explosion ausgelöst haben könnte.