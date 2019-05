Explosion in Haus: Rettungskräfte rechnen mit Verschütteten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rettenbach am Auerberg (dpa/lby) - Eine Explosion hat im Landkreis Ostallgäu am Sonntag ein Haus zerstört. Das Dach des dreistöckigen Gebäudes in Rettenbach am Auerberg liege nun auf dem Erdgeschoss auf, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Rettungskräfte gehen nach Angaben der Polizei davon aus, dass sich noch Menschen in den Trümmern befinden. An der Adresse sind demnach sieben Personen gemeldet. Angaben zu Verletzten oder Toten konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auch die Ursache ist noch völlig unklar.

Bilder von vor Ort zeigen nur noch einen Trümmerhaufen, wo zuvor das Haus gestanden haben soll. Betroffen von der Explosion ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mindestens ein weiteres Haus. Trümmer liegen verstreut auf der Straße. Zahlreiche Helfer von Feuerwehr und Bayerischem Roten Kreuz sind vor Ort.