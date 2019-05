Defekte Gasleitung verursachte Wohnhausexplosion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rettenbach am Auerberg (dpa/lby) - Eine defekte Gasleitung hat im Allgäu die verheerende Wohnhausexplosion mit zwei Toten verursacht. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde neben dem komplett zerstörten Gebäude eine beschädigte Leitung für Flüssiggas entdeckt. Dadurch sei wohl über einen längeren Zeitraum Gas in das Haus geströmt, obwohl das Gebäude selbst keinen Gasanschluss gehabt habe. "Wie diese Beschädigung verursacht wurde und wie das Flüssiggas in das Wohnanwesen gelangte, ist noch nicht abschließend geklärt", erklärte Polizeisprecher Jürgen Krautwald.

Bei der Explosion in Rettenbach am Auerberg waren am Sonntag der 42 Jahre alte Familienvater und seine siebenjährige Tochter ums Leben gekommen. Die 39 Jahre alte Mutter war zwei Stunden nach der Explosion schwer verletzt aus den Trümmern geborgen worden. Die beiden Söhne des Paares waren auf einem Spielplatz, auch eine Mieterin aus einer Einliegerwohnung war nicht zu Hause.

Der Sachschaden wird auf mindestens 1,5 Millionen Euro geschätzt. Mehrere Nachbarhäuser waren ebenfalls beschädigt worden.