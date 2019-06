Bombe explodiert auf Feld: Anwohner entdecken Krater

24. Juni 2019 07:54 Explosionen - Limburg an der Lahn

Limburg (dpa/lhe)- Eine Bombe ist auf einem Feld in Limburg-Ahlbach (Landkreis Limburg-Weilburg) explodiert. Die mutmaßliche Weltkriegsbombe habe sich vermutlich durch einen Langzeitzünder selbst entzündet, sagte ein Polizeisprecher. Anwohner hatten am Sonntag einen großen Krater auf dem Feld bemerkt. In der vorangegangenen Nacht soll es zudem einen lauten Knall gegeben haben. Der Kampfmittelräumdienst habe dann unter anderem aufgrund der Form des Kraters bestätigt, dass es sich um eine Bombe gehandelt habe. Verletzt wurde bei der Explosion auf freiem Feld niemand.