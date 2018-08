Leichtes Erdbeben im Vogtland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klingenthal/Asch (dpa) - Ein leichtes Erdbeben hat in der Nacht zum Freitag das Vogtland erschüttert. Das Epizentrum habe auf der tschechischen Seite des Vogtlands gelegen, teilte ein Sprecher der Bundesanstalt für Geowissenschaften mit. Er gab die Stärke mit 3,4 an. Das Beben sei in zehn Kilometern Tiefe gemessen worden. Mit Schäden sei nicht zu rechnen.

Das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer gab die Stärke mit 3,5 und die Tiefe mit acht Kilometern an. Demnach ereignete sich das Beben gegen 1.36 Uhr.

Das Epizentrum lag unweit der Stadt Asch (As), die sich in unmittelbarer Grenznähe zu Sachsen und Bayern befindet. Dutzende Menschen aus der Region meldeten dem Seismologischen Zentrum, dass sie das Beben gespürt hätten.

Bei einer Erschütterung dieser Stärke sind in der Regel keine größeren Schäden zu erwarten. Die Region des Vogtlands und Nordwestböhmens ist bekannt für ihre Schwarmbeben. Dabei treten in dichter zeitlicher Folge kleine Erdbeben im gleichen Herdgebiet auf.

Erst im Mai dieses Jahres hatte ein solches Schwarmbeben der Stärke 4,2 das Vogtland erschüttert. Damals hatten Augenzeugen berichtet, dass die Gläser im Schrank geklirrt hätten und Haustiere unruhig geworden seien.

Die stärksten Beben in der Region wurden Mitte der 1980er Jahre gemessen. Damals erreichten sie eine Stärke von 4,6. Schornsteine fielen ein.

Vor einer Woche hatte es auch in Niedersachsen ein leichtes Erdbeben gegeben. Seismologen gaben die Stärke mit 3,0 an.