Rollstuhlfahrerin stirbt bei Brand in ihrer Wohnung

Hemmingen (dpa) - Eine 66 Jahre alte Rollstuhlfahrerin ist bei einem Brand in ihrer Wohnung in Hemmingen bei Hannover ums Leben gekommen. Die Alleinstehende habe zum Zeitpunkt des Feuers in der Nacht zum Montag in dem Rollstuhl gesessen und sich nicht befreien können, teilte die Polizei mit. Ausgelöst wurde das Feuer in der Erdgeschosswohnung von einer brennenden Zigarette, ergab die Untersuchung von Brandexperten. Anwohner hörten den Brandmelder und alarmierten die Feuerwehr, doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät.