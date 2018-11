Klempner verursacht Explosion und Feuer in Bungalow

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sommersdorf (dpa/mv) - Ein Gas-Wasser-Installateur hat bei Arbeiten in Sommersdorf bei Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Explosion in einem Durchlauferhitzer für heißes Wasser verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, konnte mehrere Feuerwehren gerade noch verhindern, dass der gesamte aus Holz gebaute Bungalow abbrannte. Der Schaden im Bad wurde trotzdem auf mindestens 10 000 Euro geschätzt. Der 53 Jahre alte Monteur einer Fachfirma erlitt am Montag bei Versuchen, das Feuer zu löschen, Brandverletzungen und kam in eine Klinik.