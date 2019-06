Hubschrauber im Waldbrandgebiet: Fläche munitionsbelastet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenhüttenstadt (dpa/bb) - Zur Eindämmung des Waldbrandes im Landkreis Oder-Spree soll auch ein Hubschrauber eingesetzt werden. Ein Helikopter werde vom Waldbrandgebiet in der Lieberoser Heide dorthin abgezogen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Abend in Potsdam. Das Gebiet des am Nachmittag entfachten Waldbrandes zwischen Wiesenau und Ziltendorf (Oder-Spree) sei munitionsbelastet, der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei vor Ort.

"Es kommt darauf an, so schnell wie möglich Kräfte zum Einsatz zu bringen", sagte der Ministeriumssprecher. Auch das Krisenzentrum des Innenministeriums sei aktiv, der Landrat sei zudem unterwegs zum Einsatzort. Eine Gefährdung von bewohntem Gebiet könne nicht ausgeschlossen werden.

In der Nähe des Brandes liegen auch eine Bahnanlage und eine Milchviehanlage. In der Lieberoser Heide brennt es schon seit Tagen, auch das Areal dort ist mit Munition belastet.