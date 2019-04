Hohe Waldbrandgefahr in Brandenburg und Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa) - Die Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt weiter. In drei Landkreisen südlich von Berlin gilt seit Donnerstag die höchste Gefahrenstufe.

In den übrigen Regionen ist die Stufe vier von fünf erreicht. Es sei gut möglich, dass die höchste Stufe in weiteren Gebieten ausgerufen werde, sagte ein Sprecher des Brandenburger Umweltministeriums am Morgen.

Auch in Berlin ist das Risiko eines Waldbrands gewachsen. In den Ortsteilen Marzahn und Buch im Osten der Stadt gilt bereits Stufe vier von fünf.

Zuletzt habe es am Dienstag in der Nähe des Strandbads Wannsee einen Waldbrand auf 600 Quadratmetern Fläche gegeben, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt mit. Deshalb sei das Rauch- und Grillverbot in Wäldern und deren Umgebung unbedingt zu beachten.