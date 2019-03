Hochhaus in Bangladesch brennt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dhaka (dpa) - Ein 19-stöckiges Hochhaus ist in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka in Brand geraten. Zahlreiche Menschen stecken laut Feuerwehr vermutlich in dem Bürogebäude fest. Medienberichten zufolge versuchten einige, sich mit einem Sprung aus dem Fenster zu retten. Auf einem Video ist zu sehen, wie mehrere Menschen an der Außenwand aus großer Höhe hinabklettern - und einer herabstürzt. Das Feuer brach im neunten Stock aus, die Ursache ist noch unklar. Flammen drangen aus der Fensterfront, eine Rauchsäule stieg in den Himmel.