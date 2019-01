Gas-Heizstrahler explodiert: Brand in Mehrfamilienhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Durch die Explosion eines Gas-Heizstrahlers ist ein Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg schwer beschädigt worden. Es entstand ein Brand, bei dem aber niemand verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Allerdings sei das Gebäude im Ortsteil Fünfeichen am Dienstagnachmittag so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es nicht mehr bewohnbar sei und die beiden Nutzer im Alter von 69 und 70 Jahren nun bei Verwandten und Bekannten unterkommen müssten.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde das Feuer durch den nicht sachgerechten Einsatz eines Gas-Heizstrahlers mit Propangasflasche ausgelöst. Gegen den 69-Jährigen sei Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung erstattet worden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.