Böschungsbrand an der Autobahn 13 erneut aufgeflammt

Groß Köris (dpa/bb) - An der Autobahn 13 zwischen Baruth und Groß Köris (Landkreis Dahme-Spreewald) hat eine Böschung gebrannt. Das Feuer sei am Dienstagmorgen wieder aufgeflammt, nachdem es an derselben Stelle bereits am Montagabend gebrannt hatte, wie die Feuerwehr in Lausitz mitteilte. Am Abend hatte demnach eine Fläche von circa fünf Hektar Böschung in Flammen gestanden. Auslöser war wohl ein brennendes Fahrzeug auf der A13, dessen Flammen dann auf die Böschung und den angrenzenden Wald übergingen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand am Dienstag unter Kontrolle bringen. Das Verkehrsstudio Berlin warnte vor Sichtbehinderungen wegen Rauches an der A13 zwischen Baruth und Groß Köris.