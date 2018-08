700 Strohballen brennen in Ratingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ratingen (dpa/lnw) – In Ratingen hält der Brand von rund 700 Strohballen ein Großaufgebot der Feuerwehr in Atem. Nach Angaben des Einsatzleiters brach der Brand am frühen Sonntagmorgen aus. Die Ursache sei noch unklar. Am Mittag hätten die rund 60 Einsatzkräfte zwar die Strohballen gelöscht und eine Ausbreitung des Feuers verhindert, es gebe jedoch noch zahlreiche kleinere Glutnester. Weil der Brandort abgelegen ist, habe die Feuerwehr einen Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen über knapp zwei Kilometer eingerichtet.