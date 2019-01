Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Bei einem Wohnungsbrand in Zwickau ist eine Frau verletzt worden. Das Feuer war am Montagabend im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Rettungskräfte fanden die 54-Jährige regungslos in der Küche. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren noch unklar.