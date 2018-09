Hoher Sachschaden nach Brand in Bürogebäude

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zweibrücken (dpa/lrs) - Ein Sachschaden von geschätzt 150 000 Euro ist bei einem Feuer in einem Bürohaus in Zweibrücken entstanden. Ein Passant hatte am Montagmorgen die Rettungskräfte verständigt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand im Gewerbegebiet Flughafen Zweibrücken schnell löschen und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Gebäude. Menschen waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht in dem Haus. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben den Angaben zufolge Ermittlungen aufgenommen.