Großfeuer in Zossen: Lagerhalle steht in Flammen

Zossen (dpa/bb) - In einer Lagerhalle in Zossen (Teltow-Fläming) ist in der Nacht zum Mittwoch Feuer ausgebrochen. "Hier ist alles auf den Beinen, was löschen kann", sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Das Gebäude einer Speditionsfirma stehe komplett in Flammen. Die 20x70 Meter große Halle, in der unter anderem Maschinenfahrzeuge, Lastkraftwagen und auch Busse standen, sei teilweise eingestürzt, teilte ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg mit. Verletzte gebe es bislang nicht.

Rund 30 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind den Angaben zufolge vor Ort. Bisher habe ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden können.