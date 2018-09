Drei verletzte Arbeiter nach Verpuffung in Fabrikhalle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zimmern ob Rottweil (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Fabrik in Zimmern ob Rottweil (Kreis Rottweil) sind drei Arbeiter verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitten die Männer eine Rauchgasvergiftung, weshalb sie in eine Klinik gebracht wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen war es am Dienstagabend in einer Absauganlage zu einer Verpuffung gekommen. In der Folge entstand ein Brand an einer Maschine. Die Polizei schätzte den Sachschaden in dem kunststoffverarbeitenden Betrieb auf etwa 5000 Euro.