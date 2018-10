80-Jähriger bei Feuer in Ferienhaus schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wustrow (dpa/mv) - Bei einem Feuer in einem Ferienhaus in Wustrow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein 80-Jähriger schwer verletzt worden. Der Brand war am Freitagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache an einer Holztreppe im Flur des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der 80-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge war er zum Zeitpunkt des Brandes alleine in dem Haus. Laut Polizei konnte der Brand schnell gelöscht werden, der Sachschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf etwa 500 Euro.