Dichter Rauch über Campingplatz: Strandparty wie geplant

Wurster Nordseeküste (dpa/lni) - Nach einem Feuer an der Nordsee mit 62 Leichtverletzten haben zahlreiche Menschen am Samstagabend wie geplant auf einer Strandparty gefeiert. "Der Schock steckt bei einigen zwar noch in den Knochen, aber zum Glück ist das ja relativ glimpflich ausgegangen", sagte ein Sprecher eines Campingplatzes am Kransburger See bei Cuxhaven am Sonntag. In der Gemeinde Wurster Nordseeküste war am Samstag ein Feuer auf einem Feld ausgebrochen. Der Rauch zog zum nahen Campingplatz, den gerade rund 1800 Gäste besuchten. Sieben Menschen, darunter zwei Kinder, kamen leicht verletzt mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Weitere 55 Menschen ließen sich ambulant untersuchen - sie galten als leicht verletzt.

Zuerst hatten die Einsatzkräfte von rund 70 Verletzten gesprochen. Am Sonntag sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes dann, insgesamt seien 62 Menschen von Rauch verletzt worden. Das Feuer war bei Erntearbeiten eines Mähdreschers auf einem Acker ausgebrochen. Vermutet wird ein technischer Defekt.