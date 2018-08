Zwei Tote nach Wohnhausbrand in Wuppertal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach einem Wohnhausbrand in Wuppertal am frühen Donnerstagmorgen sind zwei Menschen gestorben. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe es bereits einen ausgedehnten Brand im Anbau eines Einfamilienhauses gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Im Haus fanden die Einsatzkräfte zwei schwer verletzte Menschen. Trotz notärztlicher Versorgung starben beide noch am Brandort, die Todesursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unbekannt.