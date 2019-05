Ein Toter bei Wohnungsbrand in Hamm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Hamm ums Leben gekommen. Eine Passantin habe am frühen Sonntagmorgen den Brand in der Dachgeschosswohnung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte fanden den Mann während der Löscharbeiten tot in seiner Wohnung. Er sei noch nicht eindeutig identifiziert worden, vermutlich handele es sich aber um den 75 Jahre alten Mieter der Wohnung, sagte ein Sprecher. Weitere Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.