Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wunsiedel (dpa/lby) - Nach einem Brand im Müllraum des Schulgebäudes fällt an der Sigmund-Wann-Realschule in Wunsiedel am Dienstag der Unterricht aus. Laut Polizei sind die Löscharbeiten zwar abgeschlossen, wegen der Rauchentwicklung im Gebäude könne der Unterricht aber nicht stattfinden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Laut Polizei ist derzeit noch unklar, warum das Feuer ausbrach.