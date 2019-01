Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worms (dpa/lrs) - In der Wormser Innenstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein ehemaliges Einkaufscenter ausgebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und kämpfte bis in den Morgen gegen die Flammen. "Das war einer der größten Brände, die wir hier in der letzten Zeit hatten", sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Sonntag. Das Nibelungencenter sollte abgerissen werden. "Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar", sagte die Sprecherin. Verletzte gab es nicht.