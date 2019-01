65-Jähriger kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worms (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Worms ist am Freitag ein Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer war am Morgen in einer Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Nach Abschluss der etwa zweistündigen Löscharbeiten wurde in der Wohnung eine Leiche gefunden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um den 65-jährigen Bewohner. Andere Hausbewohner wurden nicht verletzt. Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache im Bereich der Küche ausgebrochen, teilte die Polizei weiter mit. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mindestens 500 000 Euro.