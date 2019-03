Wohnungsbrand verursacht Schaden von 100 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolsfeld/Bitburg (dpa/lrs) - Bei einem Wohnungsbrand in Wolfsfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden. Am Montag hatten in einer Wohnung im ersten Stock aus ungeklärter Ursache Bekleidungsstücke Feuer gefangen, wie die Polizei in Bitburg mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand, allerdings wurden die betroffene Wohnung sowie das Dachgeschoss darüber in Mitleidenschaft gezogen. In der Brandwohnung hielten sich eine 24 Jahre alte Frau und ihre zwei Kinder auf. Die 24-Jährige und ihr fünf Jahre alter Sohn wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.