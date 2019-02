Brand auf Schulklo verzögert Unterrichtsbeginn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolmirstedt (dpa/sa) - Ein gelegter Brand in einer Toilette hat den Beginn des Unterrichts für Schüler in Wolmirstedt verzögert. Das Feuer sei am Mittwochmorgen kurz vor Schulbeginn ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Schüler, die bereits vor Ort waren, konnten das Gebäude unverletzt verlassen und warteten in einer Turnhalle ab. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde ein Behälter mit Papier auf einer Mädchentoilette angezündet.

Schüler berichteten den Beamten von drei Fremden, die sie gesehen haben. Die Polizei untersuchte den Brandort mit einem Suchhund. Er konnte den Angaben nach eine Fährte aufnehmen und führte die Beamten zur Wohnung eines Tatverdächtigen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und seine Wohnung durchsucht. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

Der Unterricht an der Sekundarschule konnte mit rund zweistündiger Verspätung beginnen. Dort lernen nach Polizeiangaben mehr als 200 Schüler.