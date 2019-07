Störer behindern Löscharbeiten in Shisha-Bar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Mehrere Menschen haben in der Nacht zum Freitag Löscharbeiten in einer Wolfsburger Shisha-Bar behindert. Trotz des Rauchs hätten sie versucht, in die Geschäftsräume und einen angrenzenden Friseursalon zu gelangen, teilte die Polizei mit. Warum die Gruppe mitten in der Nacht in die Bar wollte, war zunächst unklar und soll neben der Brandursache ermittelt werden. Anwohner hatten kurz nach 3.00 Uhr Rauch gemeldet. Feuerwehrleute entdeckten die Flammen in einem Lagerraum und löschten den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei erteilte den Störern Platzverweise.