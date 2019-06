Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolferstadt (dpa/lby) - Bei einem Scheunenbrand in Wolferstadt im Landkreis Donau-Ries ist ein Sachschaden von rund 200 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ging das etwa 300 Quadratmeter große Gebäude am Freitagabend in Flammen auf. Verletzte gab es nicht. Warum es brannte, konnten die Behörden noch nicht sagen.