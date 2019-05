Zwei Vermisste nach Brand: Unglücksursache weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wohltorf (dpa/lno) - Ein vermutlich durch eine Explosion ausgelöstes Feuer hat ein Wohnhaus in Wohlstorf im Kreis Herzogtum Lauenburg zerstört. Auch Stunden nach dem Brand wurden eine Frau und ein Mann, die in dem Haus gemeldet waren, noch vermisst. Es war zunächst unklar, ob die beiden Personen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus waren, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Suche nach den Vermissten dauere an, sagte er.

Gegen 4.20 Uhr am Morgen hatten Anrufer den Brand in dem Einfamilienhaus in dem kleinen Ort im Kreis Herzogtum Lauenburg gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits in hellen Flammen. Anwohner berichteten von einem lauten Knall, danach habe das Haus in Flammen gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Informationen zufolge soll es eine Explosion gegeben haben, teilte die Polizei mit. Anschließend habe der Dachstuhl gebrannt, dann habe das Feuer auf das restliche Haus übergegriffen.

Am Brandort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. Steine, Bretter und Möbelstücke lagen auf dem Rasen, eine Hauswand war herausgerissen, und verkohlte Ziegel waren vom Dach gerutscht. Nach dem Ende der Löscharbeiten trugen Einsatzkräfte den Schutt ab. "Dabei gehen sie sehr vorsichtig vor, um etwaige Verschüttete nicht zu gefährden", sagte der Polizeisprecher.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk waren nach Angaben der Rettungsleitstelle mit bis zu 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Unglücksursache war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu dauerten an, sagte der Sprecher.