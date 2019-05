Brand in Wohltorfer Haus: Feuerwehr sucht nach Vermissten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wohltorf (dpa/lno) - Ein Wohnhaus in Wohltorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist bei einem Brand zerstört worden. Die Feuerwehr suchte am Donnerstag nach Vermissten. Anwohner hätten in den frühen Morgenstunden einen lauten Knall gehört, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend habe das Dachgeschoss des Hauses in Flammen gestanden. Mindestens eine Frau werde noch vermisst. Es war nach Polizeiangaben zunächst unklar, ob sie zum Zeitpunkt des Brandes im Haus war. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an.