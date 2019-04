Trockenes Wetter macht Osterfeuer gefährlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittmund (dpa/lni) - Das trockene Wetter in Niedersachsen hat am Wochenende vielerorts zu Absagen von Osterfeuern geführt. Allein im Landkreis Wittmund habe die Polizei in sechs Fällen das Abbrennen von Osterfeuern verboten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. 32 Mal wurden Verstöße festgestellt. Entweder sei die Gefahr eines Waldbrandes zu hoch gewesen oder es waren unerlaubte Gegenstände in dem Haufen. Zweimal musste die Feuerwehr zum Löschen kommen.

In Melle im Landkreis Osnabrück entzündeten am Sonntag die Flammen eines Osterfeuers einen benachbarten Holzhaufen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Gartenanlage noch rechtzeitig verhindern.

Nur wenige Kilometer weiter ging ein weiteres Feuer nicht so glimpflich aus. Dort brannte eine mit Heu gefüllte Scheune komplett aus. Die rund 70 Einsatzkräfte konnten das Gebäude nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Laut Polizeiaussage ist noch unklar, ob ein benachbartes Osterfeuer die Ursache für den Brand war.