Direkt aus dem dpa-Newskanal

Windeck (dpa/lnw) - Bei einem Hausbrand in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) sind nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden, sagte Einsatzleiter Daniel Walter von der Freiwilligen Feuerwehr Windeck am Mittwoch. 80 Einsatzkräfte seien an der Brandstelle gewesen, rund die Hälfte von ihnen sei auch am Morgen weiterhin im Einsatz gewesen. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei noch unklar.