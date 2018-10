Lagerhalle in Willich ausgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Willich (dpa/lnw) - Eine Lagerhalle in Willich (Kreis Viersen) ist in der Nacht zu Montag vollständig ausgebrannt. Das Gebäude mit einer Größe von 1200 Quadratmetern habe beim Eintreffen der Feuerwehr bereits komplett in Flammen gestanden, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. In der Halle seien Verleih-Maschinen gelagert worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.