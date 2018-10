Sieben Verletzte bei Wohnhaus-Brand in Wilhelmshaven

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilhelmshaven (dpa/lni) - Sieben Menschen sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Wilhelmshaven verletzt worden. Sie wurden am Donnerstagabend mit Rauchgasvergiftungen und Verbrennungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer in einer Wohnung im Dachstuhl ausgebrochen. Die Feuerwehr habe alle 19 Bewohner, die sich im Haus aufhielten, über Drehleitern retten müssen. Das Gebäude ist laut Polizei unbewohnbar.