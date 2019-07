Weggeworfener Gegenstand wohl Ursache für Hochhausbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Ein achtlos weggeworfener heißer Gegenstand ist möglicherweise die Ursache eines Hochhausbrandes in Mannheim. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im Müllabwurfschacht des 29-stöckigen Gebäudes in der Neckarpromenade war am Montagmorgen ein Feuer entstanden, das erst in den Abendstunden gelöscht werden konnte. Die Bewohner mussten zwei Nächte woanders unterkommen. 20 Menschen wurden leicht verletzt. Am Mittwoch gab die Feuerwehr das Gebäude wieder frei.

Die Kriminalpolizei gehen bislang davon aus, dass es auf Höhe von Erdgeschoss und erstem Obergeschoss zu einer Verstopfung des Müllschachts gekommen ist. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.